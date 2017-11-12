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Подобрать работу и установить детскую площадку: как местная власть работает с обращениями граждан в Брестской области

12.11.2017 - 17:16

Новости Беларуси. Местные органы власти с проблемами и обращениями людей должны работать эффективнее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мысль не новая, но все еще актуальная.

Герой следующего сюжета оказался в непростой ситуации. Выход из нее был найден не сразу.

Обязательный инструктаж по охране труда Виталий Маркович проводит чуть ли не каждый день, а ведь есть еще с десяток других обязанностей. Многодетный отец справляется. Говорит, что лучше так, чем в безработных. На поиски вакансии по специальности «инженер-механик», стоя на учете, мужчина потратил около года.

Виталий Маркович, инженер по охране труда Жабинковского ЖКХ:
Не мог выполнять те виды работ, которые мне предлагались. Принимал попытки и по самостоятельному поиску работы.

То, что окажется в столь сложной ситуации, раньше и подумать не мог. После армии трудился на комбикормовом заводе, потом служил в милиции. Однако из-за болезни службу пришлось оставить. Работу искал, не отчаивался и даже озвучил проблему в ходе выездного приема главы администрации Президента Натальи Кочановой. Нужную вакансию подыскали за считанные дни.

Виталий Маркович:
Приятно, что всегда можно к ним придти и обратиться за помощью. И при этом не ощущаешь себя некомфортно, а люди идут навстречу. Мне нравится работать в этой должности. Она довольно-таки, можно сказать, творческая.

Ситуация на самом деле парадоксальная, учитывая, что в Жабинковском районе с рабочими местами проблем нет уже давно. Предложение превышает спрос в 6 раз. Другое дело – найти общий язык с каждым из тех, кто ждет помощи.

Максим Антонюк, заместитель председателя Жабинковского райисполкома:
Да, взаимодействие постоянно расширяется. Это и использование современных электронных ресурсов. В данный момент разрабатывается интернет-портал Жабинковского райисполкома – находится в разработке. Что позволит более мобильно общаться с гражданами.

Тем более, что диалог между властями и населением здесь чаще дает плоды, чем нет.

Петр Бутрим, СТВ: 
Например, эту детскую площадку в городском парке открыли сразу – по просьбе семей, которые здесь отдыхают. Теперь для детей это настоящий центр притяжения. Неподалеку – и вновь по просьбе горожан – вскоре планируют установить и тренажеры.

Механизм взаимодействия местной власти с людьми работает, но временами все еще дает небольшие сбои. А значит, его наладке необходимо уделить еще больше внимания.

Подобрать работу и установить детскую площадку: как местная власть работает с обращениями граждан в Брестской области

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