Подозреваемого в нападении с бензопилой в Шаффхаузене задержали в 60 километрах от места преступления

Новости Швейцарии. В Швейцарии арестован подозреваемый в нападении с бензопилой на офис, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Операция по его поимке стала одной из самых крупных в истории страны.

Мужчину искали более 100 швейцарских и немецких полицейских, была задействована авиация.

Задержали нападавшего в городе Тальвиль, примерно в 60 километрах от места происшествия. 24 июля в городе Шаффхаузен неизвестный ворвался в офисное здание и ранил бензопилой пятерых человек, после чего скрылся с места преступления.