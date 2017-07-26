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Подозреваемого в нападении с бензопилой в Шаффхаузене задержали в 60 километрах от места преступления

26.07.2017 - 12:02

Новости Швейцарии. В Швейцарии арестован подозреваемый в нападении с бензопилой на офис, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Операция по его поимке стала одной из самых крупных в истории страны.

Мужчину искали более 100 швейцарских и немецких полицейских, была задействована авиация.

Задержали нападавшего в городе Тальвиль, примерно в 60 километрах от места происшествия. 24 июля в городе Шаффхаузен неизвестный ворвался в офисное здание и ранил бензопилой пятерых человек, после чего скрылся с места преступления.

Мы получили описание подозреваемого: что известно о зверском нападении в швейцарском Шаффхаузене

Подозреваемого в нападении с бензопилой в Шаффхаузене задержали в 60 километрах от места преступления

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