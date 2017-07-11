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Подробности ЧП на стройплощадке в Минске: у крановщика, упавшего с 44-метровой высоты, пробито легкое

11.07.2017 - 23:27

Новости Беларуси. Утром на улице Аэродромной упал кран, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Пострадал машинист, который в этот момент находился в кабине. Других потерпевших нет.

Александр Лучонок:
Инцидент произошел на улице Аэродромной 11 июля в районе 10 утра. Башенный кран при подъеме арматуры весом около 100 килограммов рухнул на территорию строящегося многоэтажного дома.

31-летний машинист, который в момент обрушения находился в кабине, пролетел вниз почти 50 метров.

С тяжелыми травмами – у мужчины пробито легкое – он был доставлен в больницу.

Виктор Шорец, шлифовщик:
Я лично слышал крики рабочих, что что-то произошло.

Весь день на месте происшествия работали сотрудники Следственного комитета. По факту ЧП ведется проверка. Ну а причины падения крана установит комиссия Госпромнадзора.

По предварительной информации вины в действиях машиниста нет.

Юрий Прохнич, начальник Минского городского управления госпромнадзора МЧС:
По всей видимости, причина техническая, не организационная, то есть работы выполнялись правильно, груз был небольшой.

Причина именно техническая.

В момент падения крана других рабочих на стройплощадке не было, они находились на соседних объектах. Комментарий строительной организации нам получить не удалось: узнав, что тревожит телевидение, на том конце провода никто не отвечал.

Подробности ЧП на стройплощадке в Минске: у крановщика, упавшего с 44-метровой высоты, пробито легкое
Подробности ЧП на стройплощадке в Минске: у крановщика, упавшего с 44-метровой высоты, пробито легкое
Фото. Подробности ЧП на стройплощадке в Минске: у крановщика, упавшего с 44-метровой высоты, пробито легкое
Подробности ЧП на стройплощадке в Минске: у крановщика, упавшего с 44-метровой высоты, пробито легкое
Фото. Подробности ЧП на стройплощадке в Минске: у крановщика, упавшего с 44-метровой высоты, пробито легкое
Подробности ЧП на стройплощадке в Минске: у крановщика, упавшего с 44-метровой высоты, пробито легкое
Фото. Подробности ЧП на стройплощадке в Минске: у крановщика, упавшего с 44-метровой высоты, пробито легкое
Подробности ЧП на стройплощадке в Минске: у крановщика, упавшего с 44-метровой высоты, пробито легкое
Фото. Подробности ЧП на стройплощадке в Минске: у крановщика, упавшего с 44-метровой высоты, пробито легкое
Подробности ЧП на стройплощадке в Минске: у крановщика, упавшего с 44-метровой высоты, пробито легкое
Фото. Подробности ЧП на стройплощадке в Минске: у крановщика, упавшего с 44-метровой высоты, пробито легкое

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