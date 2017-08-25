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Подробности инцидента с белорусским самолетом в Южном Судане

25.08.2017 - 20:18

Новости Беларуси. Специальная комиссия создана по факту инцидента с самолетом белорусской авиакомпании в Южном Судане. 25 августа ее представители вылетели в аэропорт Энтеббе в Уганде, где находится поврежденное воздушное судно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самолет Ил-76 выполнял гуманитарную миссию под эгидой ООН.

По предварительной информации во время посадки в столице Южного Судана из-за столкновения с деревом и металлической крышей жилого дома было повреждено шасси. После того как самолет начал набирать высоту, реактивным напором воздуха повредило еще один дом. Командир борта принял решение сменить курс и совершил аварийную посадку в аэропорту соседней Уганды. Начато расследование инцидента.

Сергей Красный, начальник инспекции безопасности полетов белорусской авиакомпании:
При заходе на посадку самолет попал в ливневые осадки, фактически в условия крайне ограниченной видимости. Командир принял решение об уходе на второй круг. В момент начала ухода на второй круг, со слов экипажа, они почувствовали удар.

В соответствии с международными правилами, как правило, расследование авиационного события производится властями государства, в котором произошло данное авиационное событие. Во вторник-среду можно будет говорить о чем-то более конкретном.

По неподтвержденным данным СМИ в результате инцидента погиб ребенок. Еще четыре человека госпитализированы.

Подробности инцидента с белорусским самолетом в Южном Судане

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