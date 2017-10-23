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Подробности нападения на радиостанции «Эхо Москвы»: ослепил охранника газовым баллончиком и ранил ножом журналистку

23.10.2017 - 16:52

Новости России. По факту нападения на заместителя главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» возбуждено уголовное дело. Об этом заявили в главном управлении МВД российской столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, 23 октября днем неизвестный мужчина вошел в офис радиостанции, ослепил газовым баллончиком охранника и поднялся в студию, где нанес журналистке удар ножом. Пострадавшая была немедленно доставлена в больницу. Сейчас ее оперируют. По предварительным данным, причиной атаки стала личная неприязнь.

Подробности нападения на радиостанции «Эхо Москвы»: ослепил охранника газовым баллончиком и ранил ножом журналистку

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