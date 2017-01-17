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Opel вылетел в кювет и врезался в дерево: погибла женщина-водитель

17.01.2017 - 16:06

Новости Беларуси. Утром под Минском в аварии погибла многодетная мать. Ее дети также находились в салоне машины, попавшей в нелепую аварию. По одной из версий, водитель пыталась избежать наезда на кошку, которая перебегала дорогу.

В результате авто вылетело в кювет и врезалось в дерево. Маленькие пассажиры в это время были пристегнуты. Самый младший из них находился в автокресле. Дети повреждений не получили, но их все же госпитализировали для осмотра, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. 

Екатерина Сильченко, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Минского райисполкома:
Сегодня на автодороге Сухорокие – кладбище Колодищи водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем «Опель», по предварительной версии, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу движения, где совершила наезд на дерево. По результатам следствия будут установлены причины ДТП. На автомобиле была установлена зимняя резина. Автодорога была обработана противогололедными материалами.

Подробности нелепой аварии под Минском, в которой погибла мать троих детей

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