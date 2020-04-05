«Подтверждает особое отношение братских народов». Россия передала Беларуси 10 тысяч тестов на коронавирус
Новости Беларуси. Беларусь ожидает от России поставки 30 тысяч оплаченных тест-систем для выявления COVID-19. Об этом журналистам рассказал вице-премьер Игорь Петришенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как ожидается, диагностический материал поступит до 17 апреля. А накануне в белорусскую столицу прибыл медицинский груз, который российская сторона передала на безвозмездной основе. Спецавтомобиль доставил 10 тысяч тестов.
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В условиях пандемии коронавируса Минск и Москва работают в тесном взаимодействии. Налажен контакт профильных ведомств. Стороны обсуждают вопросы профилактики, противодействия и диагностики опасного заболевания. Полученные тест-системы станут хорошей поддержкой для региональных лабораторий.
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Наталья Жукова, главный государственный санитарный врач Беларуси:
Мы получаем 10 тысяч тестов, которые укрепят часть наших лабораторий. Я хочу отметить, что сегодня Министерством здравоохранения еще дополнительно задействованы ряд лабораторий для проведения исследований – это лаборатории в регионах в дополнение к тем 11, которые функционируют сегодня. И эти тесты частично уйдут на проведение исследований в региональных центрах.
Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:
Отклик на запрос белорусской стороны подтверждает то особое отношение братских народов друг к другу. Сейчас главный государственный санитарный врач Республики Беларусь оценила обстановку как управляемую, стабильную. И это еще один эпизод того, что мы, как братские народы, поддерживая друг друга в тот момент, когда беда приходит в наши дома, смотрим и в будущее. Дай бог, чтобы мы как можно быстрее пережили эти события. Они тоже для нас тот самый повод, чтобы мы, анализируя это, куда крепче, внимательнее учитывали интерес друг друга, уходили от излишних споров и подтверждали для миллионов людей, что мы действительно братский народ.
В Беларуси уже проведено более 30 тысяч исследований на коронавирус. Раннее выявление помогает сократить число новых заражений.
Коронавирус в Беларуси. Хроника за неделю: что известно
Новости Беларуси. Все же мы не можем игнорировать тему № 1. Информации и решений по коронавирусу за неделю накопилось прилично, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Что происходило буквально по дням – календарь листал Дмитрий Анисовец.
Понедельник, 30.03.2020.
Президент принимает с докладом силовиков, но помимо основной темы встречи – реагирование Вооруженных Сил на учения НАТО – обсуждается еще и реакция на ситуацию с коронавирусом. В белорусской армии заболевших нет – подводит черту министр обороны Хренин.
Минздрав констатирует: спустя месяц после подтверждения у нас первого случая заражения COVID-19 контроль за эпидемиологической обстановкой в стране усилился, проводятся все необходимые мероприятия, в том числе и госпитализация пациентов для дальнейшего наблюдения и обследования.
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Но, похоже, на фоне коронапсихоза быстрее самого вируса распространяется инфодемия (или попросту – дезинформация). В интернете все больше манипулируют темой COVID-19. Спекуляция на слухах, ложные новости, инфовбросы бьют по чувствам и эмоциям.
Вторник, 31.03.2020.
Белорусские врачи с вызовом справляются – отмечает Александр Лукашенко на встрече с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой. Но практика показывает, отмечает Президент, что еще есть над чем работать.
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Но, помимо непосредственно медицинского аспекта, где все решается благодаря слаженной работе и профессионализму белорусских медиков, есть и еще один, который, увы, зачастую этот самый тяжелый труд на передовой нивелирует. Ложная информация. С потоком фейков справиться не так просто.
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На претензии о правильности предпринимаемых шагов власть делает еще один, неожиданный для многих. Решение Президента – пригласить Всемирную организацию здравоохранения. Организовать этот визит он поручил Наталье Кочановой.
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Независимые специалисты должны сами все посмотреть и дать увиденному оценку – открыто и непредвзято. В этот же день, спустя более месяца после первого случая заболевания в стране COVID-19, зарегистрирован первый случай смерти возрастного пациента с наличием многочисленных хронических заболеваний, по предварительным данным, отягощенных коронавирусной инфекцией.
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Псевдоэкспертов становится больше, основные спецы по коронавирусу – все больше пользователи соцсетей, которым во многом все страны мира обязаны паническим настроениям у населения.
Каких только сказок и небылиц касательно борьбы с коронавирусом там не увидишь. Пример: в Минске днем с огнем не сыскать в аптеках масок и антисептиков. Но так ли это?
– Дайте, пожалуйста, маски и антисептик. Есть у вас?
– Да, есть.
– Скажите, а как часто завозят к вам маски?
– Последнее время каждый день идет привоз, но из-за ажиотажа люди очень быстро их покупают. Берут и по 10, и по 20, и по 30 штук.
– А поставки как-то изменились?
– В последнее время каждый день привозят нам по 500 штук, как минимум.
Среда, 01.04.2020.
Продолжается работа по возвращению на родину белорусов, застрявших в разных странах мира. Рейсом «Белавиа» доставлены в Минск 114 наших соотечественников, а также граждане других государств, находившихся в ОАЭ.
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Из Китая в Минск прибыла первая партия гуманитарной помощи. В составе груза – тесты, средства защиты, медицинские костюмы, инфракрасные термометры, защитные очки, одноразовые перчатки и бахилы.
Более 2 тысяч тестов на коронавирус доставили в Беларусь из Китая
Общество, подуставшее от инфовбросов и излишнего нагнетания, продолжает шутить.
Четверг, 02.04.2020.
Минздрав предпринимает очередные меры, чтобы избежать лавинообразного роста заболеваемости, как у наших соседей. А мир, тем временем, оказался на пороге большой перезагрузки. Вернется ли человечество к жизни в обычном русле? И какой окажется новая реальность после масштабной пандемии?
В отличие от соседних стран, мы не пошли путем тотального карантина. Как и Швеция. По мнению Президента, это гораздо эффективнее, нежели запретить людям выходить из дома. Медицина работает оперативно, руководство страны держит ситуацию на контроле. Но вот эта инфодемия – колоссальное давление СМИ на население – заставляет в том числе Президента возвращаться к этой проблеме снова и снова.
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Каждое государство по-своему борется с распространением инфекции. Здесь универсального рецепта быть не может. Методы белорусского здравоохранения ВОЗ считает достаточными и своевременными, а одна из рекомендаций организации – бороться с вирусом точечно. Что мы и делаем. Массовая изоляция может дать противоположный эффект. Всех, кто в группе риска, призывают ответственно отнестись к ситуации и остаться дома.
Александр Лукашенко: сказать, что в Беларуси тихо всё, спокойно – это глупость полная. Просто мы не паникуем
Пятница, 03.04.2020.
Призвал белорусов не паниковать Президент и в пятницу, во время рабочей поездки в Смолевичский район.
Глава государства в беседе с журналистами в очередной раз подчеркнул: ресурсов в борьбе с вирусами в Беларуси хватает, ситуация в стране взята под контроль с самого начала.
Кстати, в помощь гражданским медикам еще не подключали военных специалистов. Им подобного рода опыт абсолютно не помешает.
Надо отдать должное и гражданским инициативам. В центральном регионе посещают на дому участников Великой Отечественной.
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Суббота, 04.04.2020.
Витебские врачи констатировали: за сутки в Витебской области нет новых случаев COVID-19, но никто не собирается расслабляться. Система здравоохранения по всей республике по-прежнему в режиме полной боевой. Упор – на выявление контактов лиц заболевших, на разрыв механизма передачи инфекции. Усиливается контроль за соблюдением противоэпидемических правил в местах с массовым пребыванием людей.
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В Беларуси на неделю продлены весенние школьные каникулы. Решение принято после изучения предварительных мнений и обращений родителей учеников.
Сколько будет длиться четвёртая четверть с учётом продления весенних каникул?
Федерация профсоюзов Беларуси приняла решение о страховании и материальной поддержке медиков, которые оказывают помощь больным с коронавирусом. Это солидарная помощь всех отраслевых профсоюзов для тех, кто работает на передовой.
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Закуплены 14 тысяч защитных костюмов. Какую помощь профсоюзы оказывают медикам, которые борются с COVID-19.
Сегодня в стране регистрируется поступательное увеличение числа заболевших COVID-19. Госпитализируют не только пациентов с подтвержденным диагнозом, но и их контакты первого уровня, что значительно увеличивает выявляемость возможного заболевания.
Минздрав установил правила поведения в самоизоляции прибывших из-за границы людей. Беларусь также ждет специалистов из ВОЗ, независимых экспертов ожидают уже во вторник, 7 апреля.
Свиной и птичий грипп, оспа и лихорадки проходили, коронавирус тоже пройдет. Главное – быть начеку и предпринимать необходимые в конкретной ситуации меры.