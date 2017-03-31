новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » СТВ-спорт

Подведение итогов 2016 года и планы на 2017-й. В Минске прошла внеочередная конференции БФСО «Динамо»

31.03.2017 - 09:48

Новости Беларуси. В 23-й внеочередной конференции Белорусскоого физкультурно-спортивного общества «Динамо» приняли участие 155 делегатов, представляющие все регионы нашей страны. Главной темой собрания стало подведение итогов 2016 года.

Обществу «Динамо» есть чем гордиться. На спортивной ниве подвигам динамовцев нет границ, ведь под знаменами «бело-голубых» всегда выступали и выступают атлеты с мировым авторитетом.

Александр Богданович, олимпийский чемпион в гребле на байдарках и каноэ:
Для меня это большая честь. И я рад, что вхожу в общество «Динамо» и сейчас вхожу в состав комиссии.

Дарья Наумова, бронзовый призер олимпийских игр по тяжелой атлетике:
Это большая гордость, честь – быть динамовцем, быть в команде «Динамо», выступать на международной арене, показывать хороший результат, чтобы поднимался белорусский флаг, чтобы были большие плюсы «Динамо».  

Также на собрании делегаты определяли основные направления деятельности организации на 2017 год. Одно из приоритетных – детский спорт, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Андрей Боровский, председатель Центрального совета БФСО «Динамо»:
Основные задачи 2017 года – это подготовка спортсменов высших достижений для участия в Европейских играх, в Олимпиаде в Корее. И, соответственно, как я уже сказал, развитие детско-юношеского спорта, развитие наших прикладных видов спорта, военных видов, которые мы у себя культивируем.

В Минске прошла внеочередная конференции БФСО «Динамо»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Ледовый дворец в Жлобине
Ледовые дворцы в Беларуси: как за 20 их количество увеличилось до 31 и какую пользу это уже принесло
Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь
Стратегия развития спортивной науки: коллегия Министерства спорта и туризма Беларуси прошла 9 февраля
Анатолий Котов, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Республики Беларусь
Генсек НОК Беларуси Анатолий Котов – о завершении дела гребцов и ответном судебном иске
Председатель Миноблисполкома Семен Шапиро встретился со спортивным активом Минской области
Председатель Миноблисполкома Семен Шапиро встретился со спортивным активом Минской области
Гродненский регион стал первым в Беларуси, где появится свой гольф-клуб
Гродненский регион стал первым в Беларуси, где появится свой гольф-клуб
Максим Рыженков включен состав Исполкома Европейского олимпийского комитета
Максим Рыженков включен состав Исполкома Европейского олимпийского комитета
В рамках проекта «Триумф. Героям спорта» подведут итоги и неолимпийского 2015 года
В рамках проекта «Триумф. Героям спорта» подведут итоги и неолимпийского 2015 года
Голосование за лучших спортсменов двух последних лет стартовало 10 января
Голосование за лучших белорусских спортсменов двух последних лет стартовало 10 января
Все новости по теме Государственная политика в области спорта
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru