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«Подвешенный парламент»: выборы в Палату общин Великобритании не определили правящее большинство

09.06.2017 - 13:50

Новости Великобритании. Великобритания подводит итоги внеочередных парламентских выборов. Ни у одной из партий нет большинства в Палате общин. Необходимый для этого минимум – 326 мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но даже правящие консерваторы получают лишь чуть более 310. Их главные соперники – лейбористы – около 270. Так что страну ждет так называемый подвешенный парламент. Это означает, что партиям необходимо будет формировать коалицию. И весь вопрос – кто с кем объединится?

Это утро миллионы британцев начали с предвкушения перемен. Внеочередные парламентские выборы показали, кто прошел в Палату общин, а для кого, как например, для либерала, экс-вице-премьера Британии Ника Клега, битва закончилась. Поражение потерпели и шотландские националисты.

Жительница Великобритании:
В 2015 году я тоже голосовала на парламентских выборах, но я разочаровалась в политиках. А в этом году я увидела, что Джереми Корбин вдохновляет многих людей, это заставило меня относиться с большим энтузиазмом к обещаниям политиков.

Но в обещания британских политиков поверили далеко не все. В итоге ни одна из партий не получила простого большинства – 326 мест в Палате общин. Консервативная даже потеряла позиции. По последним данным, у нее всего 315 мандатов. Лидер лейбористов Джереми Корбин уже призвал Терезу Мэй уйти в отставку с поста премьер-министра. Что она, естественно, делать по доброй воле не намерена.

Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании, лидер Консервативной партии Великобритании:
Стране нужна стабильность, и, не зависимо от результатов выборов, консервативная партия будет и далее выполнять эти обязательства. Мы все сможем сделать, поскольку мы – одна страна и должны идти вперед вместе.

Кто однозначно добился успеха, так это лейбористы. Их достижение – более 260 мест в Палате общин.

Джереми Корбин, лидер Лейбористской партии Великобритании:
Политика никогда не вернется к тому, что было прежде. Вот почему избиратели отвергли стереотипы, когда власти сокращают расходы в социальной сфере. Людям надоела постоянная нехватка средств на здравоохранение и школы.

Явка высокая: почти 69% – и это максимальный показатель за 20 лет. Британцы активно подошли к выборам, так как страну ждут глобальные перемены. Основная из них – выход из Евросоюза. Премьер-министр Тереза Мэй инициировала досрочные выборы как раз для того, чтобы накануне предстоящих переговоров с Брюсселем страна сплотилась как на политическом, так и на общественном фронте.

 

«Подвешенный парламент»: выборы в Палату общин Великобритании не определили правящее большинство

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Новости Великобритании. Досрочные парламентские выборы стартовали в Великобритании. В списках избирателей – почти 47 миллионов человек. Им предстоит выбрать 650 депутатов Палаты общин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За эти места борются несколько партий, но самая яростная борьба развернется между правящей Консервативной партией премьер-министра Терезы Мэй и оппозиционной Лейбористской во главе с Джереми Корбином, который известен своими антисемитскими взглядами. По последним опросам, консер
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