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«Подводила часы и справляла с ним Новый год. А потом бежала к другому». Рената Литвинова о Лидии Смирновой

03.05.2017 - 22:00

Рената Литвинова, актриса, режиссёр, сценарист, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Скажите, как долго можно жить с человеком из жалости?

Рената Литвинова, актриса, режиссёр, сценарист:
Ну, из жалости если – пока он не скончается. От какой-то болезни. Из жалости. Когда я снимала картину «Нет смерти для меня», была замечательная актриса Лидия Смирнова. Она рассказывала, как она любила другого человека, а жила со своим мужем, который был очень известный оператор, с которым она прожила очень долгие годы.

И он болел раком.

И она подводила часы, и справляла с ним Новый год. По подведённым часам. А потом бежала к тому, другому. Режиссёру. И справляла с ним настоящий Новый год.

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