«Подзарядка». Комплекс упражнений для бицепса

Какие упражнения на бицепс руки и бедра будет показывать инструктор? Узнаете, посмотрев видеоматериал.
Какие упражнения на бицепс руки и бедра будет показывать инструктор? Узнаете, посмотрев видеоматериал.
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