«Подзарядка». Комплекс упражнений для грудных мышц (отжимания)

Какие упражнения для грудных мышц будет показывать инструктор? Узнаете, посмотрев видеоматериал.
Какие упражнения для грудных мышц будет показывать инструктор? Узнаете, посмотрев видеоматериал.
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