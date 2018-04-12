«Подзарядка». Комплекс упражнений для мышц ног

Какие упражнения для мышц ног будет показывать инструктор по фитнесу? Стоит ли делать растяжку поле физических упражнений? Узнаете, посмотрев видеоматериал.
Какие упражнения для мышц ног будет показывать инструктор по фитнесу? Стоит ли делать растяжку поле физических упражнений? Узнаете, посмотрев видеоматериал.
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