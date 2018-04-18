«Подзарядка». Комплекс упражнений для ног

Какие упражнения для ног будет показывать инструктор? Стоит ли делать зарядку каждый день? Узнаете, посмотрев видеоматериал.
Какие упражнения для ног будет показывать инструктор? Стоит ли делать зарядку каждый день? Узнаете, посмотрев видеоматериал.
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