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«Подзарядка». Комплекс упражнений для пресса

11.04.2018 - 09:31

Какие упражнения для мышц брюшного пресса будет показывать инструктор по фитнесу? Узнаете, посмотрев видеоматериал. 

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