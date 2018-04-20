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«Подзарядка». Комплекс упражнений для пресса (подъем ног в положении лежа, велосипед)

20.04.2018 - 09:29

Какие упражнения для мышц брюшного пресса будет показывать инструктор? Узнаете, посмотрев видеоматериал.  

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