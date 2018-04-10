«Подзарядка». Комплекс упражнений для ягодиц

Какие упражнения для ягодиц будет показывать инструктор по фитнесу? Узнаете, посмотрев видеоматериал.
Какие упражнения для ягодиц будет показывать инструктор по фитнесу? Узнаете, посмотрев видеоматериал.
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