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«Подзарядка». Комплекс упражнений на растяжку спины и ног

24.04.2018 - 09:38

Что такое стретчинг? Какие упражнения на растяжку спины и ног будет показывать инструктор? Узнаете, посмотрев видеоматериал. 

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