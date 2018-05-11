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«Подзарядка». Приседание, выпады в сторону

11.05.2018 - 09:44

Как правильно приседать и делать выпады в сторону? Можно ли кушать после тренировки? Узнаете, посмотрев видеоматериал. 

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