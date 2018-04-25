«Подзарядка». Упражнение для шеи и развития гибкости плечевых суставов

Какие упражнения для шеи и на гибкость плечевых суставов будет показывать инструктор? Узнаете, посмотрев видеоматериал.
Какие упражнения для шеи и на гибкость плечевых суставов будет показывать инструктор? Узнаете, посмотрев видеоматериал.
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