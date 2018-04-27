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«Подзарядка». Упражнения «берпи» для всех мышц тела

27.04.2018 - 09:51

Как делать упражнение «берпи»? Узнаете, посмотрев видеоматериал. 

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