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«Подзарядка». Упражнения для подвижности грудного отдела позвоночника

16.05.2018 - 09:53

Какие упражнения для подвижности грудного отдела позвоночника будет показывать руководитель групповых направлений? Как заниматься спортом пожилым людям? Узнаете, посмотрев видеоматериал. 

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