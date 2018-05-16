«Подзарядка». Упражнения для подвижности грудного отдела позвоночника

Какие упражнения для подвижности грудного отдела позвоночника будет показывать руководитель групповых направлений? Как заниматься спортом пожилым людям? Узнаете, посмотрев видеоматериал.
Какие упражнения для подвижности грудного отдела позвоночника будет показывать руководитель групповых направлений? Как заниматься спортом пожилым людям? Узнаете, посмотрев видеоматериал.
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