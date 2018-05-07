«Подзарядка». Упражнения для укрепления мышц рук

Какие упражнения для укрепления мышц рук будет показывать инструктор по фитнесу? Узнаете, посмотрев видеоматериал.
Какие упражнения для укрепления мышц рук будет показывать инструктор по фитнесу? Узнаете, посмотрев видеоматериал.
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