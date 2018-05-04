«Подзарядка». Упражнения для укрепления мышц живота

Какие упражнения для укрепления мышц живота будет показывать инструктор? Можно ли тренироваться при легкой простуде? Узнаете, посмотрев видеоматериал.
Какие упражнения для укрепления мышц живота будет показывать инструктор? Можно ли тренироваться при легкой простуде? Узнаете, посмотрев видеоматериал.
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