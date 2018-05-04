﻿ «Подзарядка». Упражнения для укрепления мышц живота | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

«Подзарядка». Упражнения для укрепления мышц живота

04.05.2018 - 09:44

Какие упражнения для укрепления мышц живота будет показывать инструктор? Можно ли тренироваться при легкой простуде? Узнаете, посмотрев видеоматериал. 

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Здоровые советы. Говорим о причинах нарушения сна
«Подзарядка». Упражнения для укрепления ягодиц
«Подзарядка». Упражнения для улучшения подвижности
«Подзарядка». Упражнения с бодибаром для ног
«Подзарядка». Упражнения «берпи» для всех мышц тела
Появился новый тренд «плоггинг»: как он может помочь вашей фигуре и спасти планету
«Подзарядка». Упражнения для мышц корпуса
«Подзарядка». Упражнение для шеи и развития гибкости плечевых суставов
Все новости по теме Здоровье
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru