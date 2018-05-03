«Подзарядка». Упражнения для укрепления ягодиц

Какие упражнения для укрепления ягодиц будет показывать инструктор? Узнаете, посмотрев видеоматериал.
Какие упражнения для укрепления ягодиц будет показывать инструктор? Узнаете, посмотрев видеоматериал.
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