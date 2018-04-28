«Подзарядка». Упражнения с бодибаром для ног

Какие упражнения для ног с бодибаром будет показывать инструктор? Узнаете, посмотрев видеоматериал.
Какие упражнения для ног с бодибаром будет показывать инструктор? Узнаете, посмотрев видеоматериал.
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