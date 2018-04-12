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Поехали! 12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики

12.04.2018 - 10:40

Новости Беларуси. 57 лет назад Юрий Гагарин произнес легендарное «Поехали!» и совершил первый в мире орбитальный космический полет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь о своем присутствии в космосе впервые заявила 22 июля 2012 года, когда запустила свой спутник дистанционного зондирования Земли. Уже через год комитет ООН по использованию космического пространства в мирных целях признал нашу страну космической державой.

В 2016 с китайского космодрома Сичан мы запустили наш спутник связи «Белинтерсат 1». Сейчас ведется работа по созданию второго белорусско-российского спутника зондирования.

Он будет в несколько раз превосходить своего предшественника по техническому оснащению. Его эскизное проектирование завершится уже в 2019 году. Но уже известно, что оптическое оборудование, его начинку сделают наши, белорусские, специалисты.

Сергей Килин, заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси:
Речь идет о спутнике, который будет не один работать, а в группировке. Группировка позволяет решать множество задач, что недоступно одному спутнику. И целевая аппаратура, и создание нового спутника связано с созданием аппаратуры, которая есть только у нас.

Поехали! 12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики

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