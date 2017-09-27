новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Поезд Минск-Одесса прибудет с опозданием в 10 часов из-за пожара в Винницкой области

27.09.2017 - 20:11

Новости Беларуси. В Винницкой области крупнейший пожар на складе боеприпасов. Огонь, который вспыхнул еще 26 сентября вечером, до сих пор не потушен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На месте работают 1000 спасателей, военная техника и авиация. Пламя такой силы, что зарево от него наблюдали даже пассажиры самолета «Ларнака-Минск». И это при том, что самолеты облетают опасную зону за 50 километров.

Поезд Минск-Одесса опаздывает на 10 часов. Информации о белорусах, которые могли пострадать при пожаре, пока нет. Посольство нашей страны круглосуточно отслеживает ситуацию. А вот пассажиры поезда «Одесса-Минск» опаздывают уже на 10 часов. Десятки составов идут по объездным путям. Гигантские пробки и на автодорогах, в том числе и в направлении Беларуси.

Между тем, пассажиры самолета «Ларнака-Минск» могли наблюдать зарево от горящих складов с боеприпасами – такой силы было пламя.

Крупнейший пожар в Украине за последнее время. ЧП в Винницкой области называют так. Огонь – похожий на настоящее файер-шоу – сегодня могли наблюдать даже из самолета пассажиры пролетающего над Винницей самолета, следующего рейсом «Ларнака-Минск».

Происшествие в Винницкой области отразилось на железнодорожном сообщении между Беларусью и Украиной. Это касается одного маршрута: поезд Минск-Одесса прибудет 27 сентября в пункт назначения с опозданием в 10 часов.

С таким же опозданием, скорее всего, этот же поезд прибудет в Минск. Как объяснили в Управлении железной дороги, украинские коллеги приняли решение пускать поезда в объезд – в целях безопасности пассажиров. Как долго продлится данное ограничение – неизвестно.

Константин Бояр, заместитель начальника отдела организации пассажирских перевозок Белорусской железной дороги:
Дело в том, что поезд идет измененным маршрутом, соответственно, маршрут следования его удлинен. И соответственно удлинено время.

Информацию о проследованию поезда пассажиры могут выяснить в справочных вокзалах станций и международных вокзалах Белорусской железной дороги.

Поезд Минск-Одесса прибудет с опозданием в 10 часов из-за пожара в Винницкой области

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Склад боеприпасов ВС Украины горит вторые сутки: части снарядов лежат на дорогах, возле домов и во дворах
Склад боеприпасов ВС Украины горит вторые сутки: части снарядов лежат на дорогах, возле домов и во дворах
Пока нет информации о белорусах, которые могли пострадать на пожаре в Винницкой области
Пока нет информации о белорусах, которые могли пострадать на пожаре в Винницкой области
Вышел, смотрю – зарево над объектом: очевидцы о пожаре и взрывах на складе боеприпасов в Виннице
Вышел, смотрю – зарево над объектом: очевидцы о пожаре и взрывах на складе боеприпасов в Виннице
До сих пор снаряды разлетаются на километры вокруг: под Винницей эвакуированы 30 тысяч человек
До сих пор снаряды разлетаются на километры вокруг: под Винницей эвакуированы 30 тысяч человек
Уничтожены огнем и взрывами 25 судов: очевидцы засняли ЧП в иранском порту Канган
Уничтожены огнем и взрывами 25 судов: очевидцы засняли ЧП в иранском порту Канган
В Пакистане от взрывов во время утилизации нефтяного танкера погибли 7 человек
В Пакистане от взрывов во время утилизации нефтяного танкера погибли 7 человек
Взрывы в японском городе Уцуномия: кому помешал фестиваль местной культуры
Взрывы в японском городе Уцуномия: кому помешал фестиваль местной культуры
Видеофакт: на космодроме во Флориде взорвалась ракета
Видеофакт: на космодроме во Флориде взорвалась ракета
Все новости по теме Взрывы, Оружие и боеприпасы
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru