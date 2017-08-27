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Погибли 3 человека, более 300 тысяч – без света: Техас приходит в себя после урагана «Харви»

27.08.2017 - 14:03

Новости США. В американском Техасе тем временем приходят в себя после мощнейшего за последние годы урагана «Харви». Он почти сутки терзал тихоокеанское побережье, в конце концов утратив силу до тропического шторма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но след в регионе оставил разрушительный. По предварительным данным, жертвами стихийного бедствия стали 3 человека, 10 пострадали. Разрушено множество домов. Поврежден морской и наземный транспорт. Без света остались 300 тысяч жителей. В некоторые районы Техаса уже пришло наводнение.

Погибли 3 человека, более 300 тысяч – без света: Техас приходит в себя после урагана «Харви»

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