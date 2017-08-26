новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Погибли 30 человек: в Индии начались массовые беспорядки после того, как лидера религиозного культа обвинили в изнасилованиях

26.08.2017 - 21:23

Новости Индии. В Индии вторые сутки не утихают массовые беспорядки. Их жертвами стали уже 30 человек, около 200 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Столкновения между жителями и полицией произошли после того, как стало известно о предъявлении обвинений в изнасилованиях лидеру влиятельного религиозного культа. Его последователи устроили настоящий бунт: забрасывали стражей порядка камнями, поджигали автомобили и правительственные здания.

Чтобы усмирить гнев неуправляемой стотысячной толпы, полиция применила водометы, а позже открыла огонь.

Погибли 30 человек: в Индии начались массовые беспорядки после того, как лидера религиозного культа обвинили в изнасилованиях
Погибли 30 человек: в Индии начались массовые беспорядки после того, как лидера религиозного культа обвинили в изнасилованиях
Фото. Погибли 30 человек: в Индии начались массовые беспорядки после того, как лидера религиозного культа обвинили в изнасилованиях
Погибли 30 человек: в Индии начались массовые беспорядки после того, как лидера религиозного культа обвинили в изнасилованиях
Фото. Погибли 30 человек: в Индии начались массовые беспорядки после того, как лидера религиозного культа обвинили в изнасилованиях
Погибли 30 человек: в Индии начались массовые беспорядки после того, как лидера религиозного культа обвинили в изнасилованиях
Фото. Погибли 30 человек: в Индии начались массовые беспорядки после того, как лидера религиозного культа обвинили в изнасилованиях

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фотофакт: в Риме полиция водометами разогнала мигрантов, устроивших массовые беспорядки
Фотофакт: в Риме полиция водометами разогнала мигрантов, устроивших массовые беспорядки
В Финиксе демонстранты требовали уволить Трампа, но их разогнала полиция
В Финиксе демонстранты требовали уволить Трампа, но их разогнала полиция
В Берлине 800 неонацистов почтили память Рудольфа Гесса – соратника Гитлера
В Берлине 800 неонацистов почтили память Рудольфа Гесса – соратника Гитлера
В Кении полиция открыла огонь по демонстрантам, недовольным итогами президентских выборов
В Кении полиция открыла огонь по демонстрантам, недовольным итогами президентских выборов
В Гватемале из-за бунта в колонии для несовершеннолетних 12 человек получили серьезные травмы
В Гватемале из-за бунта в колонии для несовершеннолетних 12 человек получили серьезные травмы
Верующие ответили уличными беспорядками на новые меры безопасности на Храмовой горе в Иерусалиме
Верующие ответили уличными беспорядками на новые меры безопасности на Храмовой горе в Иерусалиме
Беспорядки в Гамбурге во время саммита «Большой двадцатки» обошлись Германии в 12 млн долларов
Беспорядки в Гамбурге во время саммита «Большой двадцатки» обошлись Германии в 12 млн долларов
В Сенегале после футбольного матча на стадионе обрушилась стена: погибли 8 человек
В Сенегале после футбольного матча на стадионе обрушилась стена: погибли 8 человек
Все новости по теме Массовые беспорядки
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru