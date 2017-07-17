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Погибшему Дмитрию Неборскому было 40 лет, более 10 из них он отдал службе в рядах МЧС

17.07.2017 - 17:49

Новости Беларуси. В Березино во время ликвидации пожара погиб спасатель, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Во время тушения веранды взорвался газовый баллон.

К сожалению, в этот момент буквально в нескольких метрах от здания находился прапорщик Дмитрий Неборский. После взрыва потерял сознание. Коллеги оказали ему первую помощь, но безрезультатно. Не смогли помочь и врачи – спасатель умер в реанимации.

Виталий Новицкий, официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям:
Очень опытный пожарный, работал в МЧС с 2006 года.

Характеризовался только с положительной стороны.

Оказывали реанимационные мероприятия, передали бригаде скорой медицинской помощи. Однако уже в районной больнице он скончался. Министерство по чрезвычайным ситуациям выражает соболезнования родным и близким погибшего. Ну и, конечно, в настоящее время ведется выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Погибшему Дмитрию Неборскому было 40 лет. Более 10 из них он отдал службе в рядах МЧС.

Наши соболезнования.

Погибшему Дмитрию Неборскому было 40 лет, более 10 из них он отдал службе в рядах МЧС
Погибшему Дмитрию Неборскому было 40 лет, более 10 из них он отдал службе в рядах МЧС
Фото. Погибшему Дмитрию Неборскому было 40 лет, более 10 из них он отдал службе в рядах МЧС

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