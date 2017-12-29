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«Санки и лыжи в новогодние и рождественские каникулы вам не пригодятся». Какой будет погода в новогоднюю ночь

29.12.2017 - 10:59

В программе «Утро. Студия хорошего настроения» – заместитель начальника ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» – Светлана Кузьмич.

Какая будет погода с 31 декабря и по 1 января?

Светлана Кузьмич, заместитель начальника ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды»:
Если вы хотите от меня услышать, что это будет снежная погода и морозная, то я вас хочу огорчить. Но погода в любом случае будет. Небольшой минус ночью, небольшой плюс днём и снег, который у нас лёг в последней декаде декабря, растает. Санки и лыжи в новогодние и рождественские каникулы, однозначно, вам не пригодятся. Ждём, наверное, зимы к Крещению.

 

Связано ли это с глобальным потеплением? Британские учёные заявили, что приближающаяся зима для европейцев станет самой холодной за последние 100 лет, а тут какие-то катаклизмы.

Светлана Кузьмич:
Ни одна национальная служба не поставит вам такой долгосрочный прогноз. Это британская частная метеокомпания. Они решили себя таким образом продвинуть. Они обещали нам такую суровую зиму, начиная с середины ноября, но видим: ни ноябрь, ни декабрь не оправдал.

У нас самые долгосрочные прогнозы – это на месяц, и то мы составляем только отклонения от нормы. Мы можем сказать, какие нас ждут отклонения от нормы, но более точного прогноза у нас нет.

Декабрь у нас на 3 градуса выше климатической нормы, однозначно, это не зимняя погода. Главное для нас, чтобы была погода в доме, на работе, на улице – это самое главное! И когда это всё в комплексе – это вообще замечательно!
От имени Гидрометцентра и от меня хочу поздравить всех с наступающим Новым годом! Я желаю вам здоровья, счастья, добра и погоды в доме и на улице!

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