новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

«Погодные условия не сложились для того, чтобы включать отопление»: Мингорисполком о том, когда включат отопление в столице

06.10.2017 - 12:15

Новости Беларуси. Отопление в жилом секторе Минска начнут включать на следующей неделе. Об этом 6 октября сообщили в Мингорисполкоме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Плашков, заместитель начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:
Пока погодные условия не сложились для того, чтобы включать отопление. Если соответствующий прогноз погоды придет такой, что уже резко-резко похолодало, значит, люди будут работать – и в выходные дни будут включать. По крайней мере, в настоящее время все соответствующие бригады созданы и все работники, связанные с включением отопления предупреждены о том, что они не могут никуда в эти дни уезжать.

Тем временем в большинстве районов Беларуси теплеть в квартирах и домах станет уже сегодня, 6 октября. Традиционно огня батареям дают с заметным похолоданием на улице. Среднесуточная температура не должна превышать 8 градусов тепла в течение 5 суток.

«Погодные условия не сложились для того, чтобы включать отопление»: Мингорисполком о том, когда включат отопление в столице

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Отопление массово начнут включать в квартирах и домах в Беларуси 6 октября
Отопление массово начнут включать в квартирах и домах в Беларуси 6 октября
В Минской области включили отопление в жилых домах: регулировочные работы займут 5 дней
В Минской области включили отопление в жилых домах: регулировочные работы займут 5 дней
«Чтобы обезопасить себя, нужно оборудовать квартиры автономными пожарными извещателями» – комментарий МЧС об использовании отопительного оборудования
«Чтобы обезопасить себя, нужно оборудовать квартиры автономными пожарными извещателями» – комментарий МЧС об использовании отопительного оборудования
В Беларуси начался отопительный сезон
В Беларуси начался отопительный сезон
Отопительный сезон начался в Бресте – комментарий ЖКХ
Отопительный сезон начался в Бресте – комментарий ЖКХ
В Бресте включат отопление в больницах, детских садах и школах 4 октября
В Бресте включат отопление в больницах, детских садах и школах 4 октября
Как тепло поступает в дома: отопительный сезон начался в Беларуси
Как тепло поступает в дома: отопительный сезон начался в Беларуси
Социальные объекты Минской области подключили к отоплению
Социальные объекты Минской области подключили к отоплению
Все новости по теме Отопительный сезон
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru