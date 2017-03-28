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Погоня со стрельбой в Минске. Более 10 экипажей ГАИ преследовали ночью БМВ

28.03.2017 - 10:48

Новости Беларуси. Погоня со стрельбой в центре Минска. Этой ночью более десяти экипажей ГАИ преследовали автомобиль марки БМВ. Водитель машины уходил от инспекторов на большой скорости, петляя по городу. Сотрудникам пришлось применить табельное оружие.

На улице Смоленской водитель не справился с управлением и вылетел на тротуар. В салоне находились двое молодых людей – они не пострадали. Нарушители были задержаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент прокомментировал начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома (здесь подробнее).

Погоня со стрельбой в Минске. Более 10 экипажей ГАИ преследовали ночью БМВ

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