Синоптики предупредили о резкой смене погоды: похолодает, ожидаются дожди и порывистый ветер

Новости Беларуси. Резкая смена погоды произойдет в ближайшие сутки в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже 17 сентября ожидаются дожди и порывистый ветер.

Если листья на рябине пожелтели рано, то зима будет холодной. Народные приметы на третью неделю сентября

Объявлен оранжевый уровень опасности. Температура воздуха ночью составит + 11 – +17 градусов, днем – +14 – +20. Теплее лишь по юго-востоку страны. Там же ночью и утром ожидается слабый туман.