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Синоптики предупредили о резкой смене погоды: похолодает, ожидаются дожди и порывистый ветер

16.09.2020 - 13:14

Новости Беларуси. Резкая смена погоды произойдет в ближайшие сутки в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже 17 сентября ожидаются дожди и порывистый ветер.

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Объявлен оранжевый уровень опасности. Температура воздуха ночью составит + 11 – +17 градусов, днем – +14 – +20. Теплее лишь по юго-востоку страны. Там же ночью и утром ожидается слабый туман.  

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На юге Беларуси до +26°C. Температура воздуха в сентябре выше климатической нормы

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Новости Беларуси. Юг Беларуси не покидает лето. 14 сентября там до +26°C, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известно, что и 15 сентября в большинстве регионов страны сохранится комфортная и солнечная погода. В целом температурный фон превышен на 2-3 градуса. Дискомфорт может вызывать лишь ветер. Местами по северо-востоку его порывы могут достигать 18 метров в секунду.