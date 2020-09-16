Синоптики предупредили о резкой смене погоды: похолодает, ожидаются дожди и порывистый ветер
Новости Беларуси. Резкая смена погоды произойдет в ближайшие сутки в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже 17 сентября ожидаются дожди и порывистый ветер.
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Объявлен оранжевый уровень опасности. Температура воздуха ночью составит + 11 – +17 градусов, днем – +14 – +20. Теплее лишь по юго-востоку страны. Там же ночью и утром ожидается слабый туман.
На юге Беларуси до +26°C. Температура воздуха в сентябре выше климатической нормы
Новости Беларуси. Юг Беларуси не покидает лето. 14 сентября там до +26°C, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Известно, что и 15 сентября в большинстве регионов страны сохранится комфортная и солнечная погода. В целом температурный фон превышен на 2-3 градуса. Дискомфорт может вызывать лишь ветер. Местами по северо-востоку его порывы могут достигать 18 метров в секунду.