Похолодает. Синоптики рассказали о погоде на неделю
В Беларусь идёт похолодание, рассказали в программе «Плюс-минус». В начале недели страна окажется под властью холодного атмосферного фронта. Вслед за ним с северо-запада Европы начнёт распространяться холодная воздушная масса.
Марина Грицкевич, начальник отдела краткосрочных прогнозов Белгидромета:
Предстоящая рабочая неделя, к сожалению, теплом не порадует. Прохладные воздушные массы, поступающие с севера Европы будут удерживать температурный фон на 2-5 ниже климатической нормы. В ночные часы воздух будет выхолаживаться до +8 +15. Дневной фон температур, в основном, будет находиться в пределах от +17 до +23. В отдельные дни по югу воздух будет прогреваться до +24 +26. Также не обойдётся без кратковременных дождей, в отдельные дни местами по республике прогремят грозы.
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам
Осень будет ранней? Народные приметы на неделю с 13 по 19 июля
13 июля – праздник 12 апостолов-учеников Христа. В народе этот день называли поминками по весне или макушкой лета, рассказали в программе «Плюс-минус». Если облака жёлтые – к дождю. Утром выпала роса – к солнечной погоде.
Похолодает. Синоптики рассказали о погоде на неделю
14 июля – Кузьма и Демьян. Ветер с запада обещал дождь. А если листья начали желтеть – к ранней осени.
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16 июля – Маков день. Если во время грозы слышен гром – стоит ждать длительной непогоды. Если много комаров и мошек, в ближайшее время будет тепло и солнечно.