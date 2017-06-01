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Поиск нового баланса в глобальной экономике: Беларусь принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме

01.06.2017 - 13:52

Новости Беларуси. В СНГ необходимо создать платформу для интеграции малого и среднего бизнеса. Такая идея озвучена 1 июня на Петербургском международном экономическом форуме. Участие в нем принимает и белорусская делегация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С нашей стороны во время дискуссий озвучена позиция о необходимости использования СНГ как площадки для продвижения экономических интересов. Сегодня торговать только товарами недостаточно.

Василий Матюшевский, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
С нашей точки зрения, есть перспектива и у СНГ в экономическом плане. Мы достаточно долго говорили о том, что помимо развития зоны свободной торговли имело бы смысл поработать с точки зрения формирования зоны взаимодействия в части услуг. Эта тема весьма актуальна в последнее время. Конечно, история очень непростая. И в этой части очень жаль, что мы запаздываем, отстаем. Но тем не менее, с нашей точки зрения, это может создать серьезную перспективу для придания дополнительных стимулов развития СНГ.

Питерский форум – это одна из самых авторитетных мировых площадок в области мирового экономического развития. На этот раз он собрал более пяти тысяч участников из 25 стран. Главная тема встречи – поиск нового баланса в глобальной экономике.

Потенциал нашей страны здесь представлен на коллективном стенде, где презентованы ведущие предприятия и привлекательные инвестиционные проекты.

Поиск нового баланса в глобальной экономике: Беларусь принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме

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