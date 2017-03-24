Поиск предметов и исследование рельефа. Сбор водолазных подразделений Вооруженных Сил проходит под Могилевом

Новости Беларуси. Резать дерево под водой и искать затонувшие предметы. Под Могилевом проходит сбор водолазных подразделений Вооруженных Сил. Армейские подводники совершенствуют навыки разведки водоемов и проведения работ в сложных акваториях. И во время спусков бойцам предстоит выполнить непростые задания. Среди них – поиск предметов в воде с практически нулевой видимостью, исследование рельефа дна и даже разминирование боевых снарядов.

Сергей Демчишин, старший офицер штаба управления инженерных войск:

В служебной деятельности они занимаются эвакуацией техники, спасением военнослужащих. У всех солдат горят глаза, каждый хочет идти под воду.

Доставать из воды затонувшую технику и другие предметы со дна – также среди заданий для подводников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.