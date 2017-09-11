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«Пока будете искать зеркальце, упустите драгоценные секунды»: как понять, дышит ли человек без сознания

11.09.2017 - 21:26

Новости Беларуси. О способах проверить дыхание и пульс рассказали в программе «Теледоктор».

Евгений Юдаков, врач-руководитель смен подстанции №7 УЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» г. Минска:
В первую очередь, необходимо подойти к человеку и, грубо говоря, пошлёпать ему по лицу. Если он открыл глаза, на Вас смотрит, то спросить, всё ли с ним в порядке, нужна ли ему какая-то помощь, в том числе, медицинская.

Если он не отвечает на Ваши вопросы, то проверяем пульс на сонной артерии.

Одновременно можно положить ладонь на грудь и, если присутствует дыхание, вы почувствуете, как поднимается грудная клетка. Если мы видим, что пульса и дыхания нет, то необходимо незамедлительно обратиться в службу «скорой» помощи и начать сердечно-лёгочную реанимацию до приезда медицинских работников.

Бывает, зеркальце прикладывают, чтобы заметить, есть дыхание или нет.

Евгений Юдаков:
Пока Вы будете искать зеркальце, упустите драгоценные секунды, необходимые для спасения жизни.

Теледоктор. «Скорая помощь»

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