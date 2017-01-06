новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Пока чистил машину, получил обморожение: 20 белорусов пострадали от холодов

06.01.2017 - 13:56

Новости Беларуси. Число белорусов, получивших обморожения за минувшие сутки, возросло до 20. Почти арктический холод продолжает господствовать в стране. Утром на севере республики столбики термометров опустились до минус 25 градусов. На 6 января объявлено штормовое предупреждение. Все экстренные службы работают в особом режиме. Прибавилось работы и у врачей, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Владимир Лещенко, заведующий ожоговым отделением Минской городской клинической больницы скорой медицинской помощи:
Поступило несколько человек с относительно нетяжелыми травмами. Один человек чистил машину. Пока чистил, открывал двери, уже и получил обморожение. Обморожения поверхностные, пациенты в удовлетворительном состоянии.

Из-за морозов перешли на усиленный режим работы энергетики. Дежурство специалистов организовано круглосуточно. Вместе с тем, не удалось избежать отключения света в нескольких районах Могилевской и Гродненской областей. Здесь ветер оборвал провода. Аварии ликвидировали оперативно.

Владислав Белявский, заместитель начальника центральной диспетчерской службы Гродноэнерго:
В случае ухудшения погодных условий назначены ответственные руководители предприятий и филиалов для контроля и руководства ликвидацией последствий в результате стихийных явлений.

Добавилось хлопот и у автомобилистов. В нештатных ситуациях на дорогах на помощь приходят дежурные патрули ГАИ. За прошлые морозные сутки только в Минске порядка 60 водителей обратились к инспекторам. В нескольких случаях пришлось отбуксировать машины, в которых вышли из строя аккумуляторы и замерзали дизельные двигатели.

В крупных городах Красный Крест открыл пункты обогрева и выдачи теплых вещей. 6 января синоптики не обещают осадков, но ощущение мороза усилит северный ветер.

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеорологических прогнозов ГУ «Гидрометр»:
Циклон, который принес в нашу страну сложные погодные условия, он как раз придерживал вот этот холод, который уже давно там скопился, на северо-востоке. И по мере его отхода на территорию России этот ультраполярный холод как раз и опускается на нашу территорию. И средняя температура воздуха ожидается на 8-12 градусов ниже своих климатических значений, что, конечно, в последние годы довольно таки аномально.

К выходным теплее не станет. Лютый холод только усилится. В выходные по северо-западу страны обещают до минус 32 градусов. В ряде регионов Беларуси объявлено о переносе народных гуляний.

Так, в Могилеве они пройдут на Старый Новый год. Впрочем, как обещают синоптики, со следующей недели мороз начнет спадать днем до более комфортных 5 градусов ниже нуля.

Пока чистил машину, получил обморожение: 20 белорусов пострадали от холодов

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Ультраполярный холод привел к обморожениям, возгоранию автобуса и отключениям энергоснабженияУльтраполярный холод привел к обморожениям и отключениям энергоснабжения
Ультраполярный холод привел к обморожениям и отключениям энергоснабжения
Из-за мороза и северного ветра в Беларуси объявлено штормовое предупреждение
Из-за мороза и северного ветра в Беларуси объявлено штормовое предупреждение
Январские морозы: в Витебске заглох автобус с детьми, в Минске не работали светофоры
Ультраполярное вторжение: как белорусы встретили январские морозы
В связи с морозами в Минске заработали патрули для помощи участникам дорожного движения
В связи с морозами в Минске заработали патрули для помощи участникам дорожного движения
Погода в Беларуси
Беларусь накрыло снежной пеленой, к выходным обещают до минус 27 градусов
Погода в Беларуси
В связи с сильным ветром в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности
Настоящая зимняя погода пришла в Беларусь: какие последствия оставил снегопад в регионах страны?
Настоящая зимняя погода пришла в Беларусь: какие последствия оставил снегопад в регионах страны?
В Минской области 5 января синоптики прогнозируют сильный ветер и мороз до минус 15 градусов
В Минской области 5 января синоптики прогнозируют сильный ветер и мороз до минус 15 градусов
Все новости по теме Погода в Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru