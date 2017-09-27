новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Пока нет информации о белорусах, которые могли пострадать на пожаре в Винницкой области

27.09.2017 - 20:19

Новости Беларуси. Крупнейший пожар в Украине за последнее время. ЧП в Винницкой области называют так, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огонь – похожий на настоящее файер-шоу – сегодня могли наблюдать даже из самолета пассажиры пролетающего над Винницей самолета, следующего рейсом «Ларнака-Минск».

Белорусское посольство работает в тесном контакте со всеми заинтересованными ведомствами. Пока информации о белорусах, которые могли пострадать, нет. Как и нет точного числа граждан нашей страны, которые могли оказаться в зоне отселения.

Пока нет информации о белорусах, которые могли пострадать на пожаре в Винницкой области

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Склад боеприпасов ВС Украины горит вторые сутки: части снарядов лежат на дорогах, возле домов и во дворах
Склад боеприпасов ВС Украины горит вторые сутки: части снарядов лежат на дорогах, возле домов и во дворах
Поезд Минск-Одесса прибудет с опозданием в 10 часов из-за пожара в Винницкой области
Поезд Минск-Одесса прибудет с опозданием в 10 часов из-за пожара в Винницкой области
Вышел, смотрю – зарево над объектом: очевидцы о пожаре и взрывах на складе боеприпасов в Виннице
Вышел, смотрю – зарево над объектом: очевидцы о пожаре и взрывах на складе боеприпасов в Виннице
До сих пор снаряды разлетаются на километры вокруг: под Винницей эвакуированы 30 тысяч человек
До сих пор снаряды разлетаются на километры вокруг: под Винницей эвакуированы 30 тысяч человек
Уничтожены огнем и взрывами 25 судов: очевидцы засняли ЧП в иранском порту Канган
Уничтожены огнем и взрывами 25 судов: очевидцы засняли ЧП в иранском порту Канган
В Пакистане от взрывов во время утилизации нефтяного танкера погибли 7 человек
В Пакистане от взрывов во время утилизации нефтяного танкера погибли 7 человек
Взрывы в японском городе Уцуномия: кому помешал фестиваль местной культуры
Взрывы в японском городе Уцуномия: кому помешал фестиваль местной культуры
Видеофакт: на космодроме во Флориде взорвалась ракета
Видеофакт: на космодроме во Флориде взорвалась ракета
Все новости по теме Взрывы, Оружие и боеприпасы
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru