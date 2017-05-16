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«Пока ты живёшь – всё возможно». Режиссёр Александра Бутор в программе «Простые вопросы»

16.05.2017 - 23:01

Александра Бутор, режиссёр, сценарист, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

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Александра Бутор: «Не думаю, женщина я или мужчина, когда снимаю кино»
«Тут уже интересно вместе». Александра Бутор о парах с разницей в возрасте
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