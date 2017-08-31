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Пока в Техасе ликвидируют последствия «Харви», ураган ударил уже по Луизиане

31.08.2017 - 09:49

Новости США. Ураган «Харви» ударил по еще одному американскому штату – Луизиане. В приграничных территориях уже идут ливни, начинаются подтопления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В самом Техасе тем временем ликвидируют последствия беспрецедентного для региона стихийного бедствия. Это сильнейший ураган в штате боле чем за полвека. Из районов вблизи химического завода в Хьюстоне экстренно эвакуируют жителей – предприятие из-за неработающей системы охлаждения может в любую минуту взорваться.

Специалисты компании заявляют, что предотвратить ЧП невозможно. Хотя в списках погибших в Техасе и без того уже 30 человек. Есть пропавшие без вести. Сумма ущерба колоссальная – более 23 миллиардов долларов. Знаменитый голливудский актер Леонардо ди Каприо проникся трагедией и пожертвовал пострадавшим техасцам миллион долларов.

Пока в Техасе ликвидируют последствия «Харви», ураган ударил уже по Луизиане

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