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Показательные заезды от лучших гребцов Беларуси: «Звездная регата» прошла 2 сентября в Минске

02.09.2017 - 21:05

Новости Беларуси. В самом сердце Минска, на акватории Свислочи у Троицкого предместья, 2 сентября было жарко от накала гребных страстей: здесь прошла «Звездная регата». Лучшие белорусские байдарочники и каноисты состязались на спринтерской дистанции в показательных заездах.

Владимир Шантарович, главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ:
Мы об этом мечтали уже лет 20. Я подходил к этому каналу, смотрел на него и думал, как к нему подступиться. Всегда бытовуха убивала нас: кто поставит дистанцию, кто это организует, кто разберется с зелеными, с военными, с милицией.

Белорусская ассоциация каноэ вместе с олимпийским чемпионом Александром Богдановичем решили все организационные вопросы. Жители и гости столицы получили шанс воочию наблюдать в центре города за состязаниями сильнейших белорусских гребцов.

Александр Богданович, олимпийский чемпион:
Я спокойный человек и могу трудности переносить хорошо. Но оно потрепало нервы в том, что не от тебя зависит, чтобы все сложилось. Благо, попалась команда хорошая. И люди, которые отдали дань гребле, помогали, гребцы, которые несли медали. Все люди были с какой-то отдачей, подходили к этому, потому что это все было сделано буквально за месяц.  

Олимпийские чемпионы Роман Петрушенко, Вадим Махнев, Андрей Богданович, новоиспеченные чемпионы мира Ольга Худенко и Артем Козырь – водная гладь Свислочи пестрила звездами гребли. Байдарочники и каноисты, которые своими результатами давно завоевали любовь отечественных зрителей, получили шанс расширить армию своих поклонников.

Ольга Худенко, чемпионка мира-2017, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр:
В этом году как никогда на нас обращают внимание. Кубки мира, чемпионаты Европы, мира – все транслируется. Как никогда раньше. Это безумно приятно. Я думаю, после сегодняшнего мероприятия еще как минимум 50% населения узнает.

Показательные заезды от лучших гребцов Беларуси: «Звездная регата» прошла 2 сентября в Минске

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