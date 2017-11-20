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Поклонники «Гарри Поттера» требуют убрать Джонни Деппа из «Фантастических тварей»

20.11.2017 - 11:04

Разгневанные фанаты Гарри Поттера устроили активный флешмоб в социальных сетях – они требует убрать Джонни Деппа из продолжения фильма «Фантастические твари и где они обитают».

Фото: Entertainment weekly

Причиной негодований послужил громкий прошлогодний развод Деппа с Эмбер Херд и последовавшие за ним обвинения актера в домашнем насилии. Сейчас, на общем фоне массовых увольнений обвиняемых знаменитостей, фанаты просят студию Warner Bros. прекратить сотрудничество с Деппом. В аргументах они приводят пересъемку всех сцен с Кевином Спейси в новом фильме Ридли Скотта всего за месяц до премьеры: «У вас есть еще почти целый год!» пишут пользователи социальных сетей.  

Студия пока никак не отреагировала на просьбы фанатов.

Джонни Деппа увольняют из «Пиратов Карибского моря».

Напомним, что в первом фильме Джонни Депп сыграл злого волшебника Гриндевальда, который умеет искусно менять свой внешний вид. Всю картину он прикидывался другим человеком, а играл его при этом Колин Фаррелл, которого фанаты теперь слезно умоляют вернуться во франшизу.

Колин Фаррелл в роли Гриндевальда. Фото: imdb.com

Выход картины запланирован на 18 ноября 2018 года.

К своим ролям вернется большинство актеров первого фильма, а молодого Альбуса Дамблдора сыграет Джуд Лоу.

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