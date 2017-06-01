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Покупать валюту без паспорта можно в Беларуси с 1 июня

01.06.2017 - 09:30

Новости Беларуси. Новые правила покупки иностранной валюты вступают в силу 1 июня. Теперь приобрести ее можно без регистрации паспортных данных. Решение о либерализации валютного режима принято по инициативе Нацбанка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поводом для новой меры стала стабильная ситуация на внутреннем валютном рынке: спрос и предложения на нем сбалансированы. Кроме того, в Беларуси действует соответствующая международным стандартам система контроля, которая позволяет препятствовать незаконным финансовым операциям.

Покупать валюту без паспорта можно в Беларуси с 1 июня

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