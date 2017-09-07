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Полацк сустракаў нас так цёпла, так добра: «Залатую калекцыю беларускай песні» глядзіце ў эфіры сёння, у 20.15

07.09.2017 - 16:37

Новости Беларуси. Музыка вне времени. 7 сентября в вечернем эфире СТВ телеверсия проекта «Золотая коллекция белорусской песни». Десятки исполнителей, которым подпевают разные поколения, собрались на одной сцене в Полоцке, чтобы порадовать зрителей любимыми песнями.

Дзень беларускага пісьменства і праект “Залатая калекцыя беларускай песні” ў старажытным Полацку: як гэта было (падрабязнасці і шмат фота тут). 

Кстати, Ядвига Поплавская, Ирина Дорофеева, Леонид Борткевич, Искуи Абалян и другие белорусские артисты не просто золотые, а, пожалуй, уже «платиновые» хиты исполняли под проливным дождем. Как это было, можно увидеть уже 7 сентября на телеканале СТВ в 20:15.

Павел Кореневский, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
Можа, пашанцавала нам так, што паліў дождж. І, канешне, напрыканцы канцэрта ён iшоў ліўнем. Тым не менеш, заўсёды на нашых канцэртах няма вольных месцаў. І на гэты раз Полацк сустракаў нас так цёпла, так добра. Гэта чацвёрты канцэрт нашага рэспубліканскага тура «Залатая калекцыя беларускай песні». Кожны канцэрт адметны сваёй тэмай, сваімі песнямі. На гэты раз ў Полацку мы падрыхтавалі праграму, прысвечаную 500-годдзю беларускага кнігадрукавання. І ўсе песні былі на словы беларускіх класікаў.

Гастроли «Золотой коллекции белорусской песни» не ограничатся лишь Полоцком. Впереди еще концерты в Гродно, Молодечно, а финал проекта пройдет шестого декабря во Дворце Республики в сопровождении Президентского оркестра.

Павел Кореневский, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»

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