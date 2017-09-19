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Полиция Германии проверяет новый маршрут нелегальной миграции через Польшу

19.09.2017 - 10:04

Новости Германии. Сейчас выясняется связь между недавними случаями незаконного провоза иностранцев в прилегающих к Польше областях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В одном из них правоохранители остановили турецкую грузовую фуру, перевозившую полсотни нелегалов, среди них 17 детей. Все эти люди прибыли в Европу из Ирака. Почти такую же группу иракцев сотрудники полиции задержали несколькими днями ранее. По словам нелегалов, они были доставлены на грузовике из Турции в Польшу, после чего уже пешком перешли границу с Германией.

Полиция Германии проверяет новый маршрут нелегальной миграции через Польшу

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