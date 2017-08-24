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Полиция нашла фургон с газовыми баллонами: в Нидерландах отменили концерт из-за угрозы теракта

24.08.2017 - 20:50

Новости Нидерландов. Нидерландские правоохранители предотвратили крупный теракт в городе Роттердам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там ночью с 23 на 24 августа должен был состояться концерт американской рок-группы.

Однако из-за сообщения о возможном нападении, поступившем от испанских спецслужб, его отменили, а посетителей экстренно эвакуировали. После того, как здание концертного зала оцепили, полицейские обнаружили фургон с испанскими номерами, снабженный несколькими газовыми баллонами.

Водитель автомобиля был задержан и отправлен на допрос.

Позже взяли под стражу еще одного человека, предположительно причастного к организации атаки. Другие детали следствия пока не сообщаются.

Полиция нашла фургон с газовыми баллонами: в Нидерландах отменили концерт из-за угрозы теракта

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