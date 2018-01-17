Полиция открыла огонь по протестующим националистам в Мьянме: 7 человек убиты

Новости Мьянмы. Не менее 7 человек погибли и 13 ранены в Мьянме в ходе столкновений с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Массовые демонстрации прошли под националистическими сепаратистскими лозунгами в штате Ракхайн. Внезапно в правоохранителей из толпы полетели камни и мусор. От брошенных предметов различные травмы получили 20 сотрудников полиции.

В ответ на действия протестующих силовики открыли огонь.

Вероятнее всего, недовольство местных жителей вызвало заявление правительств Мьянмы и Бангладеш о начале возвращения беженцев рохинджа на родину.